Edinile bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabakum ve İsmet Paşa Mahallelerindeki 2 adrese baskın düzenledi. Ekiplerin adreslerde yapmış olduğu aramalarda; 298 Hint keneviri, 12 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ş. (43) ile Y.Y. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hisarcık, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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