İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

12.10.2022 18:40
İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Dikili ilçesinde polis ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde polis ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinile bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kabakum ve İsmet Paşa Mahallelerindeki 2 adrese baskın düzenledi. Ekiplerin adreslerde yapmış olduğu aramalarda; 298 Hint keneviri, 12 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ş. (43) ile Y.Y. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir haberleri: İzmir'de yeşil reçeteye tabi 560 hap ele geçirildi İzmir haberleri: İzmir'de yeşil reçeteye tabi 560 hap ele geçirildi Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama
Kaynak: İHA

Hisarcık, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:10 Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 00:50:41. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement