Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki çalışmasının ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Ayrıca bu kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 28 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Helikopter ve narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de Ankara'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 41 gram esrar, bir miktar eroin, bir miktar metamfetamin, 38 uyarıcı hap, 3 bin 590 sentetik hap, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.