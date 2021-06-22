Son dakika haberleri: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde 21 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, çeşitli türde uyuşturucu madde ve haplar ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişi de tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde 21 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; daha önce yapılan ara yakalamalarda 343,46 gram metamfetamin, 751,5 gram esrar, 3,40 gram kokain ve 64 adet (hap) ecstasy türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran 408 adet hap ele geçirildi. Suça karıştığı tespit edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın gelinen aşamasında suça karıştığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında 22 Haziran 2021 tarihinde şüphelilerin adres ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 1 adet pompalı tüfek, 18 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde etkisi doğuran 6 adet hap ve bir miktar esrar tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle ve etkin şekilde sürdürüldüğü bildirildi. - İZMİR