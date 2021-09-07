Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Can'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Bülent Can'ın (41) üst katında oturan ablası, kontrol etmeye gittiği kardeşinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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