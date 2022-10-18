Son dakika haberleri... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

18.10.2022 12:26

Son dakika haber... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ Ertuğrul KOÇAK ? Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)- İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildiPolis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu...

İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Ertuğrul KOÇAK ? Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,(DHA)- İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü 13 ölü, 19 yaralı Son dakika haberleri... Rusya'da savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü 13 ölü, 19 yaralı Ukrayna-Rusya esir takası 108 Ukraynalı kadın ve 110 Rus vatandaşı serbest bırakıldı Ukrayna-Rusya esir takası 108 Ukraynalı kadın ve 110 Rus vatandaşı serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Annenin anasınıfına giden oğlunun beslenme çantasına koydukları görenleri şaşırttı
12:13 Kendisine saldıran ayıyı dövdüğü anlar 1 milyondan fazla izlendi
12:09 Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti
11:53 TBMM kürsüsünde telefon kıran CHP'li vekile MHP lideri Bahçeli'den tepki: Kalaşnikoftan ne farkı vardır?
11:39 Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi
11:35 Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu
11:35 Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı: Doğum günleri bende bir travma
11:12 Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf
10:55 Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı
11:03 Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 12:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement