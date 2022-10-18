Son dakika haberleri... İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Ertuğrul KOÇAK ? Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,(DHA)- İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
Polis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam edeceği öğrenildi.
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