Son dakika haberleri! İzmir'de yer kavgasında kurşunlar havada uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'de yer kavgasında kurşunlar havada uçtu: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'de yer kavgasında kurşunlar havada uçtu: 3 yaralı İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında çıkan yer kavgasında, 2 kişi tabanca ile vurularak 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.

İzmir'de yer kavgasında kurşunlar havada uçtu: 3 yaralı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında çıkan yer kavgasında, 2 kişi tabanca ile vurularak 1 kişi ise bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kıvanç Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir taksiciler ile seyyar kokoreççi arasında devam yer kavgası, bugün kanlı bitti. İddiaya göre, Kıvanç Caddesi'nde taksicilik yapan Cahit D. (54) ile Reşat D.(30), aynı bölgede seyyar kokoreççilik yapan Aydan B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Aydan B.(36) belinden çıkarttığı tabanca ile  Cahit D. ve Reşat D.'ye ardı ardına ateş açtı. Bu sırada, ateş altında kalan şüphelilerden biri Aydan B.'yi bıçakla yaraladı. Olayı gören çevrdeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Amca yeğen oldukları öğrenilen Cahit D., ve Reşat D., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aydan B. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Aydan B.'nin dün akşam saatlerinde Cahit D.  ve Reşat D. ile tartıştığı öğrenildi

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 02:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir'de yer kavgasında kurşunlar havada uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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23:54
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23:04
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