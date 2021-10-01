Son dakika haberleri... İzmir'de yerleşkedeki ölümlü kazada traktör sürücüsüne verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası onandı - Son Dakika

İzmir'de, Ege Üniversitesinin Bornova'daki yerleşkesinde okulun mezunlarından Sezen Zambak'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle traktör sürücüsüne verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazları üzerine dosyayı inceledi.

Daire, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Sanığa verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle kararın kesinleştiği belirtildi.

Sezen Zambak'ın babası Metin Zambak, AA muhabirine, karardan memnun olmadıklarını ve dosyanın hakimler tarafından incelendiğine inanmadıklarını belirtti.

Zambak, sanığın ifadesinde Sezen'i gördüğünü ancak karşıya geçeceğini düşünmediğini söylediğini savunarak, "Bu ifadeden sonra bu yargılamanın taksirle öldürmeden çıktığını, en hafifi ile bilinçli taksire girdiğini konu ile ilgisi olan herkes bilir ve anlar. 23 yaşında gencecik, hayatının baharında bir evladı öldürdü ama bizim kanunlarımıza göre bu cezaya karşılık bir gün bile içeride yatmayacak." dedi.

Kaza

Ege Üniversitesinin yerleşkesinde 16 Eylül 2019'da üniversite çalışanı Vehbi B. idaresindeki sulama amaçlı kullanılan traktörün çarptığı Sezen Zambak, kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili tespit tutanağında sürücü Vehbi B'nin "sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek" maddesini ihlal ettiğinden asli ve tam kusurlu olduğu, Zambak'ın ise kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.

Vehbi B. yargılandığı davada "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmış ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına karar verilmişti. Taraflar karara itiraz etmişti.