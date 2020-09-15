Son dakika haberleri... İzmir'de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak - Son Dakika

İZMİR'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında yüzme bilmeyen 9-15 yaş arası çocuklar için belirlenen okullara portatif yüzme havuzu kuruldu. Projeyle dezavantajlı bölgelerde yaşayan 5 bin çocuğun yüzme öğrenmesi amaçlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' İzmir'de başlatıldı. Bu kapsamda Konak ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'na kurulan havuzda çocuklar antrenör eşliğinde yüzme dersi almaya başladı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, kursun başladığı Kazım Karabekir Ortaokulu'nu ziyaret ederek yüzme öğrenen çocukların heyecanlarını paylaştı. Proje kapsamında Konak ve Karabağlar'da 2, Bayraklı'da 1 olmak üzere toplamda 5 portatif havuz kuruldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında havuza giren çocukların sosyal mesafeye uyması sağlandı. Ateş kontrolü, el ve ayak dezenfektanı kullanımı ve havuza bone ile giriş sağlandı.

EN ÜST DÜZEYDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDIKoronavirüs tedbirlerine en üst düzeyde uyarak bu projeyi başlattıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Dezavantajlı bölgeler için Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte İzmir'de bu çalışmayı başlattık. Özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda çok dikkatli bir şekilde bu proje devam ediyor. Yaklaşık 5 bin öğrenci hizmet alacak. Profesyonel yüzme hocalarımızla ve okul yönetimi ile yüzme bilmeyen öğrencileri yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Havuzda antrenörler, can kurtaranlar ve havuz operatörlerinin devamlı olarak faaliyet gösterdiğini belirten Uslu, "Konak, Karabağlar, Bayraklı ilçesinde olmak üzere bu sene 5 portatif havuz kurduk. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklarımızı havuzla buluşturduk. Amacımız gençlerimizin su sporları ile tanışmalarını sağlayarak onlara yüzmeyi öğretmek. Desteklerinden dolayı emek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Havalar el verdiği müddetçe havuzların devam etmesini sağlayacağız. Ne kadar fazla çocuğumuza ulaşırsak daha mutlu olacağız. Ayrıca havuz önünde ateş kontrolü sağlanıyor. Çocuklarımızın sosyal mesafeye uyması sağlanıyor. Velilerimiz bu konuda rahat olabilirler" diye konuştu. Projeye destek verdiğini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise "Bugün çocuklarımızın heyecanını ve mutluluğunu paylaşma fırsatımız oldu. Özellikle bu bölgeleri seçmemizin bir amacı var. Dezavantajlı mahalleleri seçtik ve proje kapsamında 5 bine yakın çocuğumuz yüzme öğreniyor. Koronavirüs kapsamında gerekli tüm tedbirler alınıyor. Çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Burası ciddi bir emeğin ürünü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUHavuza giren öğrencilerden İrem Bilgeç (12), "Daha önce yüzme bilmiyordum. Bu zamana kadar kimse bana bu şekilde güzel yüzme öğretmemişti. Çevremde yoktu. Bizim aileden kimse yüzme bilmiyor. O yüzden burada yüzmek bana çok eğlenceli geldi. Arkadaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum ve çok da heyecanlıyım. Çünkü ilk defa yüzeceğim" dedi.Haktan Ergün (12), "Okulumuz için çok güzel bir etkinlik oldu. Çok eğleniyoruz. Yüzmeyi öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla mutlu oluyoruz, oyunlar oynuyoruz. Burada herkes bizimle güzel ilgileniyor" derken, öğrencilerden Azra Bozca (13) ise "Koronavirüs döneminde evlerde çok sıkılmıştık. Havuz çok iyi oldu, çok mutluyum. İyi ki de yapmışlar. Yüzme hocaları burada çok iyi. Normalde yüzme bilsem de burada teknik olarak öğretiyorlar. Tüm tedbirler alındığı için diğer arkadaşlarımız da güvenle gelebilirler" diye konuştu.