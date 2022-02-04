Son dakika haberleri... İzmir'deki Bademli Barajına Şehit Asteğmen Coşkun Kale'nin ismi verildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bademli Barajına, 1993 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Asteğmen Coşkun Kale'nin adı verildi.

Ödemiş Pirinççi Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Kocakabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye mahalle sakinlerinden baraja Şehit Asteğmen Kale'nin isminin verilmesi için girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Pakdemirli'nin onayıyla baraja "Bademli Şehit Asteğmen Coşkun Kale" isminin verildiğini aktaran Kocakabak, emeği geçenlere teşekkür etti.