Son dakika haberleri | İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde alkollü olduğu için eve alınmamasına kızan, daha sonra da eve ateş ederken yanlışlıkla arkadaşını öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, ilçeye bağlı Haliller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Başol (52), S.Y. (27) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra onu evine bıraktı. Evin önüne geldiklerinde S.Y.'nin annesinin oğlunu eve almak istememesi üzerine tartışma çıktı. Bu esnada S.Y. alkolün etkisiyle belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Arkadaşının elindeki tabancayı almak isteyen Muhammet Başol ise kurşunların hedefi oldu. Vücuduna mermiler isabet eden Başol kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanlışlıkla arkadaşını vurduğu öne sürülen şüpheli S.Y. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, ağır yaralandığı belirlenen Muhammet Başol, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhammet Başol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı tutuklandı

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı S.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR