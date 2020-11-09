Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde bir binanın yıkıldığı anın güvenlik kamerası görüntüleri
09.11.2020 14:15
Son dakika gündem haberi... İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'deki depremde çöken Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılış anının, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüde, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar arasında bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nın sarsıntıyla çökmesi ve devrilmesi, sonrasında oluşan toz bulutu yer alıyor.
14 dairesi ve 4 iş yeri bulunan Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi kurtulmuştu. Binanın mu¨teahhidi Ş.A. ile fenni mesulu¨ O.A. tutuklanmıştı.
Son Dakika Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi