Son dakika haberleri: İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 85 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."