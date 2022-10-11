Son dakika haberleri... İzmir'deki müzisyen cinayetinde sanık için akıl sağlığı raporu talebi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İzmir'deki müzisyen cinayetinde sanık için akıl sağlığı raporu talebi

11.10.2022 16:46
Son dakika haberleri... İzmir'deki müzisyen cinayetinde sanık için akıl sağlığı raporu talebi

Son dakika habere göre İzmir'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'in (42) öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Ateş'in (25) akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istedi.

İzmir'de eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Şener Esen'in (42) öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Ateş'in (25) akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor istedi.

İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen olayda, 4 Şubat 2022 günü saat 03.00 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktıklarında müzisyen ve bir çocuk babası Şener Esen'i kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Esen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Mehmet Ateş (25) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ateş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in abisi Ö.A. (31) hakkında 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (34) hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen'i öldürdüğünü söyledi.

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davaya tutuklu sanık Ateş'in yanı sıra taraf avukatları katıldı. Celsede ilk olarak sanık Ateş'e söz verildi. Ateş, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin cezai ehliyetinin tespiti konusunda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkinin sağlanmasını ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu. Celsede söz verilen Esen'in avukatı ise "Sanık Mehmet Ateş'in akli dengesi yerindedir. Sanık müdafilerinin taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ateş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanığın olaydan önce psikolojik olarak tedavi görüp görmediğinin belirlenmesi için, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına, sanığın akıl hastalığının yerinde olup olmadığının tespiti için ise İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanmasına karar vererek duruşmayı ertelendi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mehmet Ateş, Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İzmir'deki müzisyen cinayetinde sanık için akıl sağlığı raporu talebi - Son Dakika

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