Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi

08.04.2022 12:47

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Işıkkent Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Işıkkent Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehitlik Anıtı önündeki törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı.

Törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.

Şahne, törenin Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin en anlamlısı olduğunu söyledi.

177. kuruluş yıl dönümünde vatandaşların huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlerin huzurunda bulunduklarını ifade eden Şahne, şunları kaydetti:

"Ne mutlu sizlere ki vatan sevgisi ve görev aşkıyla kahramanca asil kanlarınızı döktüğünüz kutsal toprakların bağrında yatıyorsunuz. Milletimiz sizleri hiçbir zaman unutmayıp ilelebet bağrına basacaktır. Türk Polis Teşkilatının mensubu olarak nöbete devam eden bizler, aynı vatanseverlikle, aynı vazife aşkı ve aynı inançla emanet aldığımız kutsal bayrağı bugün olduğu gibi yarın da canımız pahasına koruyarak daha yükseklere çıkaracağız. Köklü ve şerefli bir mesleğin mensupları olarak teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Konuşmanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı

Konuşmaların ardından İl Emniyet Mehmet Şahne, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 17 Ocak 2017'de, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda 5 arkadaşıyla şehit düşen polis memuru Şenali Ocak'ın babası Mehmet Ocak, oğlunun mezarını sıklıkla ziyaret ettiklerini, ulaşım konusunda kendilerine destek olan yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti.

Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi
Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis Şehitliği'nde teşkilatın 177. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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