Son dakika haberleri... İzmir'deki tefeci operasyonunda 5 tutuklama

İZMİR ve Aydın'da, polisin tefecilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 8'i aynı aileye mensup 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin, acil nakit para ihtiyacı bulunan ve çoğu emekli olanlara yüksek faizle para vererek senet imzalattırdıklarını, ödeyemeyenleri icraya verip, maaşlarında kesinti yaptırdıklarını belirledi. Bu yolla 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilere, teknik ve fiziki takibinin ardından, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde önceden belirlenen adreslerde toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

OTOBÜS DURAKLARINA İLAN ASMIŞLARYeni detayları ortaya çıkan operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren 8 şüphelinin aynı aileye mensup oldukları belirtildi. Şebekenin başında F.A.'nın olduğu, eşi V.A.'nın da bu şebekede yer aldığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin hedef kitlesinin emekliler olduğu, bu kişilere ulaşmak için hem sosyal medyada reklam yaptıkları hem de otobüs duraklarına ilan astıkları öğrenildi. Bankadan kredi çekemeyen emeklilerin bu şekilde şebeke üyelerine ulaştığı, ardından da şebeke üyelerince kendilerine boş senet veya muvafakatname imzalatılıp, emekli maaşlarına haciz konulduğu ortaya çıktı. Şebekeden para alan ve mağdur edilen bir kişinin, aldığı paranın çok üzerinde borca sokulduğu, paranın her ay emekli maaşından çekildiği belirtildi.2 BİN LİRAYA 92 BİN LİRA ÖDEMİŞBazı mağdurların emekli maaşlarının tamamına haciz uygulandığı, bazılarının ise maaşının büyük bölümünün bloke edildiği aktarıldı. Şebekenin lideri olan F.A.'nın, yakalanmamak adına mağdurlarının emekli maaşına haciz koydurmadığı ve alacaklı olarak aile bireylerini gösterdiği de operasyon kapsamında ortaya çıktı. Bazı mağdurların okuma- yazmalarının olmadığı öğrenildi. Şebekenin bu yöntemle sadece İzmir'de değil, Türkiye 'nin farklı şehirlerinde de haksız kazanç sağladığı belirlendi. Şebekeden borç alan mağdurların yıllarca şebekeye ödeme yaptıkları, bir mağdurun 2 bin lira için 92 bin lira ödediği de aktarıldı.5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., Z.Y., N.Y., Z.A., B.D., V.Y. ve E.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.U., V.D., S.D., F.A., E.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.