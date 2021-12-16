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Son dakika haberleri! İzmir'deki terör operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'deki terör operasyonlarında 3 kişi yakalandı

16.12.2021 13:26
Son dakika haberleri! İzmir'deki terör operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi: İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan T.Ö'yü Çiğli'deki ikametinde yakaladı.

T.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekiplerce yürütülen diğer çalışmada da Suriye'de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları suçlamasıyla aranan M.Y. ve G.H, Menderes ilçesindeki ikametlerinde yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, İzmir, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İzmir'deki terör operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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