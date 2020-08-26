Son dakika haberleri! İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında - Son Dakika

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, hintkeneviri tohumu ve ruhsatsız 2 av tüfeği ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Arıklı ve Yeşilova mahallelerindeki bazı adreslerde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Şüpheliler bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından şüphelerine yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 kilo kubar esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök hintkeneviri, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve bu tüfeklere ait 138 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Şüpheliler E.D. ve B.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.