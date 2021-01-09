Balıkesir'e otomobille İzmir'den uyuşturucu getirildiğini öğrenen polis ekipleri, araçta 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.T'nin İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getirip satacağı bilgini aldı. Ekipler, Susurluk'ta, A.T idaresindeki 61 ACG 218 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Baht' ile ekiplerin yaptığı aramalarda, ön koltuğun paspasının altına gizlenmiş poşet içinde 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli A.T'nin uyuşturucuyu İzmir'den getirdiği öğrenildi.
Ekiplerce gözaltına alınan A.T'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! BALIKESİR - İzmir'den Balıkesir'e uyuşturucu getiren araçta 200 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika