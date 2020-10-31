Son dakika haberleri | İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşıma 2 tutuklama
31.10.2020 23:25
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Seferihisar depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir Seferihisar depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor. 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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