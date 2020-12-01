Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak

01.12.2020 09:36
Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak, System.String[]

Son dakika habere göre İnşaat ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Es Group, İzmir'de 15 bin metrekarelik alanda çelik boru üretimi yapmak için fabrika kurduğunu duyurdu.

İnşaat ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Es Group, İzmir'de 15 bin metrekarelik alanda çelik boru üretimi yapmak için fabrika kurduğunu duyurdu. Yapılan yeni yatırımla 500 kişi istihdam edilecek.

Deniz dibi tarama gemisi Kanuni'yi, Türkiye'de yapılan ilk Split Barge Burak Furkan'ı ve Marmaray Projesinin ana operasyon dubası Armarin'i bünyesinde barındıran Es Group, inşaat sektöründe yeni bir yatırımı hayata geçirdiğini açıkladı. İzmir, 15 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada çelik boru üretilecek. Yeni yatırımla, 500 kişiye istihdam sağlanacak.

20 ÜLKEYE İHRACAT HEDEFİ VAR

Konuya ilişkin açıklama yapan Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, çelik boru ithalatının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Pandemide ülkemize istihdam konusunda destek sağlamak istiyoruz. Avrupa ve balkanlar başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat hedefimiz var. Çelik boru üretiminde kullanılacak hammaddeler tamamen yerli üreticiden tedarik edilecektir. Herhangi bir ithal girdi bulunmamaktadır" dedi.

100 ŞİRKET ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN 3'ÜNCÜ ŞİRKET OLDU

Yeni yatırımlara imza atarak her ileriyle gitmeyi amaçladıklarını vurgulayan Demirbaş, "Çandarlı Limanı'nın yanında, bölge olarak ihracat imkanları sunacak olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekarelik fabrika inşaatımızınsonuna geldik. Ayrıca Menemen'de ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonumuzun inşaatı da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. 2021 yılı itibariyle de yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz Demirbaş ailesi olarak birliğimiz ve beraberliğimizle hep daha ileriye götürmek hedefindeyiz" diye konuştu.

Es Group, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği yarışmada 3'üncü sırada yer aldı.


Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak
Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak

İstihdam, Fabrika, İnşaat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! İzmir'e yeni fabrika yatırımı; 500 kişiye istihdam sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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