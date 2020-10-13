İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: "Sahte içkiden 18 kişi öldü" - Son Dakika

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: "Sahte içkiden 18 kişi öldü"

13.10.2020 12:12
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın:

İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini 20'den fazla kişinin de tedavisine devam edildiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, durumu kritik olan hastalar olduğunu ve hala hastanelere başvuran vatandaşların da olduğunu söyledi.

İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini 20'den fazla kişinin de tedavisine devam edildiğini söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, durumu kritik olan hastalar olduğunu ve hala hastanelere başvuran vatandaşların da olduğunu söyledi. Aşkın, gece saatlerinde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'teki sözde yapılanmasına ilişkin operasyonda da gözaltı sayısının 92'ye yükseldiğini açıkladı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'teki sözde yapılanmasına yapılan operasyon hakkında bilgi almak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gece 01.00 itibariyle yapılan operasyonlarda şuana kadar 92 kişinin gözaltına alındığını ifade ederek, "Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'te görev yapan şüpheliler için çalışmalarımız oldu. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz sürüyor. FETÖ de katil bir terör örgütü. Başarılı bir çalışma oldu" dedi.

İzmir'de sahte içki içtikleri iddia edilen vatandaşların ölümleriyle ilgili de çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Aşkın, dün yapılan operasyonla 5 ton sahte etil alkol ele geçirdiklerini hatırlatarak, "2020 yılında yaklaşık 60 ton kaçak içki ele geçirdik. Muhtemelen etil alkolün içine karışmış metil alkol insanların ölümüne sebep oluyor. Laboratuvar sonuçları da bunu söylüyor. Vatandaşların bilmedikleri yerden içki satın almamaları, etil alkol diye ne olduğunu bilmedikleri malzeme alıp evlerinde içki yapmamaları konusunda uyarıyorum. Ne satıcı ne de kullanıcı etil alkol ve metil alkol ayrımını yapamaz. Bilmeden içine az miktarda bile metil alkol karışsa insan hayatına mal oluyor" diye konuştu.

"Hala hastaneye başvuranlar var"

İzmir'de sahte içki kaynaklı şikayetlere bağlı olarak hala hastaneye başvuran vatandaşların olduğunu da söyleyen Aşkın, Bu konunun Türkiye'de gündem olmaması, insanların bunu kullanmaması gerekir. Biz bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bu alkolü İzmir civarına dağıtan kişileri yakaladık. Şuan hastanelerde 20'den fazla kişinin tedavisi devam ediyor. Ölü sayısı 18 ama durumu kritik olan hastalarımız var" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: Sahte içkiden 18 kişi öldü
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: Sahte içkiden 18 kişi öldü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: 'Sahte içkiden 18 kişi öldü' - Son Dakika

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