Son dakika haberleri: İzmir'in Menderes ilçesindeki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin ilk ifadesinde, "tuvalet ihtiyacını gidermek için ormana girdiğini, bu sırada sigarasını yanlışlıkla ağaçlık alana düşürdüğünü" söylediği öğrenilmişti.

Menderes'teki ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Görece Mahallesi yakınlarında orman muhafaza memurlarınca yangın bölgesine yakın bir alanda yakalanan ve jandarmaya teslim edilen S.T'nin işlemleri tamamlandı.

İzmir 'in Menderes ilçesinde ağaçlandırma sahası ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:53

Kaynak: AA

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