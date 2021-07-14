Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin hep birlikte gösterdiği destansı mücadelenin, alınan derslerle birlikte geleceğe de ışık tuttuğuna belirtti.

İzmir'deki iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

EBSO Başkanı Yorgancılar, mesajında demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve son alarak 15 Temmuz 2016'da yeniden alevlenen mücadele ruhu ile sonsuza dek yaşayacağına vurgu yaptı.

Yorgancılar, "Bu vatanın her bir ferdi ve kurumu ile birlikte göstermiş olduğu destansı mücadele, alınan derslerle birlikte geleceğe de ışık tutmaktadır. Zira, bugün dahi kurumlara kök salmış, sistemi sarmalamış bir yapının temizlenmesi devam ederken, benzer oluşumların ülkeye vereceği zarar da dikkatle analiz edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Yorgancılar, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını belirtti.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı da Türk milletinin hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimine karşı dünyada emsali görülmemiş bir direnişte bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 5 yıl önce 15 Temmuz günü uçurumun eşiğinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki milletin ferasetli duruşu sayesinde döndüğünü vurgulayan Saygılı, "O gece milletimiz 7'den 70'e kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza attı. 15 Temmuz, güçlü Türkiye'mizin istiklal ve istikbal mücadelesi olarak tarihe nakşoldu." ifadelerini kullandı.

Saygılı, darbe girişiminde bulunanların 15 Temmuz'da milletin iradesini ve ekonomiyi dizayn etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin artık ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma sanayisinde üstün başarılar ortaya koyan, teknoloji üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğine dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimini milletçe boşa çıkardık ve özgürlüğü, vatan sevgisini, demokrasiyi, ülke onurunu her şeyin üzerinde tuttuğumuzu dünyaya bir kez daha gösterdik."

Bilal Saygılı, MÜSİAD olarak hainlere fırsat vermeden vatan ve millet için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.