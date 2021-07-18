Son dakika haberleri! İzmir Karaburun'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Mordoğan Mahallesi'nde Arko Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Makilik alanla bozuk orman arazisinde etkili olan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ediliyor.

Yangının yayılım alanının yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtildi.