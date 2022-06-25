İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovacık Köyü'nde çıkan orman yangını 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, bugün saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa'ya bağlı Ovacık Köyü'nde ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp arazideki alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan karadan müdahale başlattı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası yaklaşık 1 saatte alevler kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika