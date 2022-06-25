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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İzmir Kemalpaşa'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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