Üye Girişi
Son dakika! Uzmanından "İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın" önerisi - Son Dakika

Son dakika! Uzmanından "İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın" önerisi

14.11.2021 11:38

Son dakika gündem haberine göre Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, İzmir Körfezi'nde uzun zamandır etkili olan deniz yosunlarının (algler) ekonomiye kazandırılabileceğini bildirdi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, İzmir Körfezi'nde uzun zamandır etkili olan deniz yosunlarının (algler) ekonomiye kazandırılabileceğini bildirdi.

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve İzmir Körfezi'nin kuzey ile güney kıyılarında ortaya çıkan deniz yosunu ((Ulva lactuca) yaklaşık 1,5 aydır varlığını koruyor.

Deniz yüzeyini yeşile bürüyen ve kokuya da neden olan tür için çevre sakinleri çözüm üretilmesini bekliyor.

Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle deniz suyunda azot ve fosforun artışına bağlı olarak halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen türün İzmir Körfezi'nde çoğaldığını söyledi.

Denizlerden toplanan "alg" ismi de verilen su yosunlarının kirliliğe neden olan kimyasalları besin olarak kullandıkları için denizlerin temizlenmesinde ve atmosferdeki karbonun tutulmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Dalay, bu yosunların yakıttan kozmetiğe çok farklı alanlarda kullanılabileceğini vurguladı.

Milyonlarca yıl önce deniz dibine çökmüş yosunların okyanuslardaki petrollerin ana kaynağını oluşturduğunu bildiren Dalay, denizlerde görülen alglerden de alternatif bir yakıt türü olarak yararlanılabileceğini ifade etti.

Alglerin, "denizlerin ormanları" sayıldığını aktaran Dalay, şöyle konuştu:

"Algler, karbonu tutturup sonra bunu değerlendirmek noktasına gelindiğinde kullanım alanları çok geniş organizmalar. Karbon döngüsü anlamında bakıldığında en önemlisi alglerden elde edilen yağlardan, biyodizel, biyoetenol, biyogaz da elde edilebilir. Petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt türü olarak algleri kullanabiliriz. Başka alternatif enerji kaynakları var elbette ama algler karbon döngüsüne katkı sağladığı için ayrıca çok önemli."

Deniz yosunundan gıda, yem, yakıt gibi amaçlarla yararlanmayı konu alan ve farklı üniversitelerden ve disiplinlerden akademisyenlerle "Yarınların Deniz Buğdayı: Ulva Yenilikçi Deniz Kültürü İçin Bir Model" projesinde birlikte çalıştıklarını da vurgulayan Dalay, şunları kaydetti:

"Algler, Uzak Doğu mutfağında çok yaygın olarak kullanılıyor. Algleri kullanarak çeşitli yemekleri yapıyorlar. Onun dışında suşi gibi yaygınlaşan yemekler de yapılıyor. Algleri gıdalara katarak besin değerini artırmak mümkün. Antioksidan özellikleriyle ilaç ham maddesi olarak da kullanılabilir."

Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi
Son dakika! Uzmanından İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın önerisi

Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Uzmanından 'İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi 11:55 En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 10:48 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor 10:25 A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır 08:36 Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 07:27 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü         
10:59
Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor         
10:36
Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı         
10:19
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti         
09:49
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 12:36:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Uzmanından "İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın" önerisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement