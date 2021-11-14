Son dakika! Uzmanından "İzmir Körfezi'ndeki yosunlar ekonomiye kazandırılsın" önerisi - Son Dakika

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, İzmir Körfezi'nde uzun zamandır etkili olan deniz yosunlarının (algler) ekonomiye kazandırılabileceğini bildirdi.

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve İzmir Körfezi'nin kuzey ile güney kıyılarında ortaya çıkan deniz yosunu ((Ulva lactuca) yaklaşık 1,5 aydır varlığını koruyor.

Deniz yüzeyini yeşile bürüyen ve kokuya da neden olan tür için çevre sakinleri çözüm üretilmesini bekliyor.

Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle deniz suyunda azot ve fosforun artışına bağlı olarak halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen türün İzmir Körfezi'nde çoğaldığını söyledi.

Denizlerden toplanan "alg" ismi de verilen su yosunlarının kirliliğe neden olan kimyasalları besin olarak kullandıkları için denizlerin temizlenmesinde ve atmosferdeki karbonun tutulmasında önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Dalay, bu yosunların yakıttan kozmetiğe çok farklı alanlarda kullanılabileceğini vurguladı.

Milyonlarca yıl önce deniz dibine çökmüş yosunların okyanuslardaki petrollerin ana kaynağını oluşturduğunu bildiren Dalay, denizlerde görülen alglerden de alternatif bir yakıt türü olarak yararlanılabileceğini ifade etti.

Alglerin, "denizlerin ormanları" sayıldığını aktaran Dalay, şöyle konuştu:

"Algler, karbonu tutturup sonra bunu değerlendirmek noktasına gelindiğinde kullanım alanları çok geniş organizmalar. Karbon döngüsü anlamında bakıldığında en önemlisi alglerden elde edilen yağlardan, biyodizel, biyoetenol, biyogaz da elde edilebilir. Petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt türü olarak algleri kullanabiliriz. Başka alternatif enerji kaynakları var elbette ama algler karbon döngüsüne katkı sağladığı için ayrıca çok önemli."

Deniz yosunundan gıda, yem, yakıt gibi amaçlarla yararlanmayı konu alan ve farklı üniversitelerden ve disiplinlerden akademisyenlerle "Yarınların Deniz Buğdayı: Ulva Yenilikçi Deniz Kültürü İçin Bir Model" projesinde birlikte çalıştıklarını da vurgulayan Dalay, şunları kaydetti:

"Algler, Uzak Doğu mutfağında çok yaygın olarak kullanılıyor. Algleri kullanarak çeşitli yemekleri yapıyorlar. Onun dışında suşi gibi yaygınlaşan yemekler de yapılıyor. Algleri gıdalara katarak besin değerini artırmak mümkün. Antioksidan özellikleriyle ilaç ham maddesi olarak da kullanılabilir."