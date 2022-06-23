Son dakika haberleri... Bylock kullanıcılarına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bylock kullanıcılarına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

23.06.2022 11:17
Son dakika haberleri... Bylock kullanıcılarına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10'u yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma dahilinde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi ve zabıt katibinin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir, Muğla, Ordu, Kayseri ve Isparta'da çalışma yürüttü.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerince önceden belirlenen adresleri düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Adres yerinde bulunmayan 4 şüpheli yakalama çalışmaları ise sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

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Son dakika haberleri: İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı Son dakika haberleri: İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bylock kullanıcılarına İzmir merkezli operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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