Son dakika haberleri | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu

24.04.2022 00:57
Son dakika haberleri | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 34'ü itirafçı olurken, adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 34'ü itirafçı olurken, adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan; 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf 34 asker şahıs, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

34'ü itirafçı oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 30 ilde başlatılan operasyonda 99 şüpheliden 86'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'i delil durumu, 1'i de mükerrer soruşturma nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, 34 şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

16 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından 49 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 33 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. 12'si yurt dışında olduğu belirlenen toplam 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

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İzmir merkezli 31 ildeki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama İzmir merkezli 31 ildeki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika


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