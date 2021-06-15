Son dakika haberleri! İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir ve Konya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak silah ve bunların yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik soruşturma kapsamında 3 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 3 kişinin suçüstü yakalandığı, 70 tabanca, 376 fişek ile 33 tabanca sürgüsü, 32 tabanca irca mili ve yayı, 31 emniyet mandalı, 33 irca mili yuvası ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, genişletilen soruşturma kapsamında silah alımı, satımı ve aracılığı yaptığı belirlenen yeni şüpheliler ve 29 zanlıya yönelik İzmir kent merkezi, Ödemiş ilçesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesinde 33 ev ve 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Aramalarda 23 tabanca, 1019 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tüfek, 1 telsiz, 1 kök Hint keneviri, çok sayıda tabanca gövdesi, sürgü, irca mili, yay, şarjör ve silah imalatında kullanılan matkap, mengene, kumpasın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerden 17'sinin gözaltına alındığı, 12'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Emniyet Müdürü Aşkın'dan kutlama ziyareti

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonu düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Yeşilyurt Hizmet Binası önünde gazetecilere açıklama yapan Aşkın, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışmalardan dolayı ekibi kutladığını söyledi.

Operasyonun uzun süredir takip edilen bir çalışma olduğunu anlatan Aşkın, "Güzel bir çalışma oldu. Biliyoruz ki her tabanca yakaladığımızda belki bir insanın hayatını kurtarıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek." dedi.