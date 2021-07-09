İzmir merkezli 'yasa dışı silah ticareti' operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

İZMİR merkezli 2 ilde, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 Temmuz sabahı, yasa dışı silah ticareti yapan 22 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Havadan helikopter destekli operasyonda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek, silah imalatında kullanılan malzemelerle birleştirilmeye hazır tabanca parçaları ile metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheliden 19'u, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.