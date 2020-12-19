Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
19.12.2020 02:58
Son dakika haberine göre İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir İZMİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
İZMİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tüm yurt genelinde cuma günü 21.00'den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. Drone ile saniye saniye görüntülenen denetimler, sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Biz sizin için varız. Sağlıklı günler için evde kal İzmir ifadelerini kullandı.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı