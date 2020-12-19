Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir - Son Dakika

Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir

19.12.2020 02:58
Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir, System.String[]

Son dakika haberine göre İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir İZMİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
İZMİR Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tüm yurt genelinde cuma günü 21.00'den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. Drone ile saniye saniye görüntülenen denetimler, sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, Biz sizin için varız. Sağlıklı günler için evde kal İzmir ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir
Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Evde Kal, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 5 kentimize güzel haberi verdi! İşte illerin son koronavirüs verileri Meral Akşener'den "AK Parti-İYİ Parti ittifakı olabilir mi?" sorusuna yanıt: İttifak değil masa kurulabilir Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön vermek için hala şans var Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi! Sosyal medyada alay konusu oldu Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı
Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi Dortmund'lu Moukoko, 5 gün önce Leverkusen'li Wirtz'in kırdığı rekoru attığı golle eline geçirdi         
00:29
Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu Arkadaşı tarafından dolandırılan eski F.Bahçeli Mehmet Topuz'un 2 milyon 350 bin lirası hiç oldu         
23:38
Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı Kayıp Mustafa Özbay'la ilgili 4 kişinin serbest kalmasının ardından Deregümü köyü karıştı         
23:14
Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı Rıdvan Dilmen'den Terim'e sert eleştiri: Fatih Hoca takımın başında olmalıydı         
22:49
Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı         
21:42
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 03:36:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İzmir polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei