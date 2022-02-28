İzmir polisinden sentetik ecza hap üretim deposuna baskın - Son Dakika

İzmir polisinden sentetik ecza hap üretim deposuna baskın

İZMİR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir otomobilin içerisinden 277 bin 424 adet sentetik ecza hapı ele geçiren polisin derinleştirdiği operasyonda hapların Gaziemir ilçesinden bir binada üretildiği ortaya çıktı. Adrese gerçekleştirilen operasyonda hapın üretim ve ambalaj baskısı yapan makineler ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik maddeleri usulsüz bir şekilde imal edip dağıtımını yaparak, gençleri zehirlemek isteyen organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında, 18 Şubat günü Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, M.G. (38)'nin kullandığı araç içerisinde yeşil reçeteye tabi 277 bin 424 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İmalathane ortaya çıkartıldı

Soruşturma kapsamında operasyonu derinleştiren ekipler, yakalanan sentetik hapların imalatının yapıldığı yeri deşifre etti. Hapların Gaziemir ilçesinde 4 katlı bir binanın 4'üncü katında, yurt dışından getirilen hap basım makinaları ile imal edildiği belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza üretimi ve paketlemesi yapan araç gereçleri sahte evrak ve faturalarla yurt dışından temin ederek ülkemize getirdiği tespit edilen A.K.ve E.G.yakalandı.

Vinç yardımıyla yukarı çıkartmışlar

Öte yandan şüphelilerin, yasa dışı olarak sentetik ecza üretimi yapan makinaların, 500 kilo ağırlığında olduğu ve üretim yapılan iş yeri görünümlü binanın 4'üncü katına vinç yardımı ile çıkarıldığı anlaşıldı. Adreste yapılan aramalarda ise, yeşil reçeteye tabi 168 bin 486 adet sentetik ecza hapı ile sentetik ecza baskı, ambalajı yapan makine, kompresör makineleri, ilaç imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

Tutuklandılar

Operasyon kapsamında olayla ilgili gözaltına alınan A.K.ve M.G.(38), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar sürüyor

Ayrıca İzmir genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda son bir hafta içerisinde toplam 450 bin 881 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirilirken, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonların son sürat sürdürüleceği kaydedildi.