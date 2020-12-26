Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

26.12.2020 04:11
Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon, System.String[]

Son dakika haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelindeki operasyon ve uygulamalarda, 452 gram esrar-skank, 122 adet captagon, 116 gram eroin, 6 gram sentetik kannabinoid, 386 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 7 bin 789 sentetik ecza, 6 bin 755 Türk lirası, 10 Avro, tabanca, av tüfeği ve 78 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığı kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika


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