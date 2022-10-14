Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon

14.10.2022 17:07

Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyonİZMİR İzmir polisi, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirdiği helikopter destekli dev operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken, operasyonda yakalanan 36 şüpheli de tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon

İZMİR İzmir polisi, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirdiği helikopter destekli dev operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken, operasyonda yakalanan 36 şüpheli de tutuklandı.

İzmir'de Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay devam eden fiziki ve teknik takiplerin sonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen çok sayıda şüpheli tespit edildi. İzmir'in Menemen, Çiğli, Buca ve Karşıyaka ilçelerinde 43, Manisa ve Ağrı'da ise 1'er olmak üzere 45 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 11 kilo 378 gram esrar, 4 bin 54 adet sentetik hap ile bir miktar bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli de serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli dev operasyon - Son Dakika

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