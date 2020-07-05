Son dakika haberleri: İZMİR Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İZMİR Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi

Bir son dakika haberine göre Sakatlanan yarış atlarına denizde terapiİZMİR'in Çeşme ilçesindeki harasında yarış atı yetiştiren Haşim Tınas (39), sakatlığı nedeniyle uzun süre yarışlardan uzak kalan atları denizde yüzdürerek tedavi edip, atların tekrar koşulara katılmalarını sağlıyor.

Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi

Real Madrid, Sergio Ramos'un golüyle Athletic Bilbao'yu 1-0 yendi
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki harasında yarış atı yetiştiren Haşim Tınas (39), sakatlığı nedeniyle uzun süre yarışlardan uzak kalan atları denizde yüzdürerek tedavi edip, atların tekrar koşulara katılmalarını sağlıyor. Tınas, bugüne kadar 20 atı tekrar yarışlara kazandırdığını söyledi.

Evli ve 1 çocuk babası Haşim Tınas, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Kavşağı'ndaki harasında yarış atı yetiştiriyor. At yetiştiriciliğinin kendisinde bir tutku olduğunu belirten Tınas, harasında sakatlığı nedeniyle koşulardan uzak kalan atların da tekrar hipodromlara dönmesini sağlıyor. Tınas, bunun için ise ilginç bir yöntem uyguluyor. Gerekli tedavileri yapılan atları, Çeşme Yat Limanı karşısındaki yapılaşma ve insan yoğunluğundan uzak koylarda her sabah önce denizde bir süre yürüten, ardından ise bir tekne eşliğinde belli komutlarla ortalama 5 dakika yüksek tempoda yüzdüren Tınas, atların kondisyonunu yükseltiyor. Böylelikle hem atın tekrar sakatlanmasının önüne geçtiklerini hem de 6 ay tam olarak iyileşecek bir atı, 1 ayda yarışlara dönecek kıvama getirdiklerini belirten Tınas, "Bir yarış atı ortalama olarak 450-500 kilogram civarında. Jokey de binince yoğunluk daha da artıyor. Denizde atı çalıştırıp, kondisyon yükleyince hayvana fazla yük binmemiş oluyor" dedi.

'SAKATLIĞIN NÜKSETMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK'

Atların duygusal hayvanlar olduğunu vurgulayan Tınas, "3 yaşındaki 'Ayşil' isimli Arap atımızın bir sakatlığı vardı. 1 kilometrelik bir koşu kadar denizde efor sarf etti. Hem psikolojisi rahatladı hem de vücuduna çok fazla yük binmedi. Böylelikle sakatlığının nüksetmesinin de önüne geçtik" dedi.

Bugüne kadar Demir Tütün, Tınas Fırtınası, Gülüşlü'nün de aralarında bulunduğu 20 atının, denizde çalıştırarak tekrar koşulara katılmalarını sağladığını belirten Tınas, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılacak yarışlarda da denizde çalıştırdığı 5 yaşındaki Arap atı 'Gülüşlü"nün koşacağını söyledi.

Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İZMİR Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi - Son Dakika

Son Dakika

14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 10:07 Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:43 Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı 20:19 Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 17:25:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: İZMİR Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]