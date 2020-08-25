Son dakika haberleri... İZMİR Tarihi yapının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Tarihi yapının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Konak ilçesinde tarihi bir yapının çatı katında çıkan yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki iki katlı tarihi bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, olay yerine AKS 110 ve polis ekipleri de sevk edildi. 7 itfaiye ekibi, yangına hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale ederken, cadde hem trafiğe hem de yaya girişine kapatıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, trafik de yeniden normal akışına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.