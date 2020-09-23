Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemesi yaptı.

Vali Köşger'e, Alsancak semtindeki denetimlerde kurum müdürleri de eşlik etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Köşger, kurallara uymadığını tespit ettiği bir iş yerine ceza uygulanması talimatı verdi.

Köşger, denetlemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemiye karşı en önemli üç tedbirin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu hatırlattı.

İzmir'de kent genelinde denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Vali Köşger, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız. Denetimler sıklaştıkça, vatandaşlarımız kurallara daha çok riayet ettikçe bu durum daha da iyileşecek." dedi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığını dile getiren Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu an pandemiyle ilgili yaptığımız denetimlerde çok vahim bir sıkıntı yok. Genelde vatandaşımız riayet ediyor. Etmeyenlere de tutanak tutturduk. Bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve bunlar da tahsil edilecek. Bundan sonra cezalar trafik para cezaları gibi kamuyla yapılan işlemelerde bu cezaları ödemeden hiçbir işlem yapamayacağınız hale geliyor şu anda. Caydırıcı olması anlamında da bu önemliydi."

"İzmir en kötü 15 il arasında değil"

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden özveriyle çalıştığına dikkati çeken Vali Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle vatandaşımızı hastaneye muhtaç etmemiz lazım. Bulaşmayı önlemek için tedbirler uygulamamız lazım. Ancak enfekte olmuş hastalarımızla ilgili de hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız tüm kadrosuyla hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz sefer olmuş bir vaziyette. Gereken neyse yapmaya çalışıyorlar. İlaç konusunda, hastane, yatak doluluk vesaire konusunda hiçbir sıkıntı yok. İzmir en kötü 15 il arasında değil. En iyi 10 il arasında değiliz ama geçen haftaya göre de son üç gündür gelen rakamlar 3'te bir oranında düştü."