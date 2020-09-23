Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR - Son Dakika

Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR

Son dakika haberine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemesi yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iş yerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemesi yaptı.

Vali Köşger'e, Alsancak semtindeki denetimlerde kurum müdürleri de eşlik etti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Köşger, kurallara uymadığını tespit ettiği bir iş yerine ceza uygulanması talimatı verdi.

Köşger, denetlemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemiye karşı en önemli üç tedbirin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu hatırlattı.

İzmir'de kent genelinde denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Vali Köşger, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız. Denetimler sıklaştıkça, vatandaşlarımız kurallara daha çok riayet ettikçe bu durum daha da iyileşecek." dedi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandığını dile getiren Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Şu an pandemiyle ilgili yaptığımız denetimlerde çok vahim bir sıkıntı yok. Genelde vatandaşımız riayet ediyor. Etmeyenlere de tutanak tutturduk. Bundan sonra daha da keskin cezalar gelecek ve bunlar da tahsil edilecek. Bundan sonra cezalar trafik para cezaları gibi kamuyla yapılan işlemelerde bu cezaları ödemeden hiçbir işlem yapamayacağınız hale geliyor şu anda. Caydırıcı olması anlamında da bu önemliydi."

"İzmir en kötü 15 il arasında değil"

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden özveriyle çalıştığına dikkati çeken Vali Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikle vatandaşımızı hastaneye muhtaç etmemiz lazım. Bulaşmayı önlemek için tedbirler uygulamamız lazım. Ancak enfekte olmuş hastalarımızla ilgili de hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız tüm kadrosuyla hastanelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz sefer olmuş bir vaziyette. Gereken neyse yapmaya çalışıyorlar. İlaç konusunda, hastane, yatak doluluk vesaire konusunda hiçbir sıkıntı yok. İzmir en kötü 15 il arasında değil. En iyi 10 il arasında değiliz ama geçen haftaya göre de son üç gündür gelen rakamlar 3'te bir oranında düştü."

Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR

Selim Köşger, Alsancak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok         
22:09
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdılar Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdılar         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı         
20:32
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 22:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Vali Köşger, Kovid-19 denetimine katıldı - İZMİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei