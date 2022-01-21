İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger kentte artan vaka sayılarına ilişkin, 'Maalesef vaka sayıları hiç açıcı değil. Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütleri başta olmak üzere her türlü suçla mücadele çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda kentteki vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Köşger, 'Maalesef vakalar hiç açıcı değil. Tüm Türkiye'de ciddi şekilde artıyor. Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. İzmir'de geçen sene yaşanan deprem sonrası yaşadığımız bir pik vardı. Deprem dönemi herkes sokağa çıktığı için hastalığı birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. İki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayıları da artıyor. Ölüm oranı eskiye göre daha düşük düzeyde ama vaka sayıları yükseldiği için vefat oranı da artıyor" ifadelerini kullandı.