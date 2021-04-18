Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi - Son Dakika

Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler

AA Muhabirinin anonsu

Trafik zabıta ekibinin denetimi

Zabıta ekiplerinin ticari takside maske takmayan müşteriye ve ticari taksi şöförünün eksik evraktan dolayı ceza yazması İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama gerçekleştirdi. Araçları durduran ekipler, izin belgesi olmadan dışarıya çıktığı belirlenen kişilere para cezası uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle İzmir'de Konak Meydanı, Mustafa Sahil Bulvarı, Kordonboyu gibi kentin işlek yerleri, sessizliğe büründü.

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik gözleniyor.