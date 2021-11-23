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Son dakika haberleri... İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak

23.11.2021 09:40
Son dakika haberleri... İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak

Son dakika haberleri... İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.

Enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı'da 7 proje alanı ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı.

Çalışmalar sonunda 7 proje alanında bulunan 596'sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken; 2+1 daireler 90-94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 ve 138 metrekare olarak yapıldı.

Yapımı tamamlanan konut ve dükkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım Cuma günü İzmir programı kapsamında Bayraklı'da katılacağı etkinlikte hak sahiplerine verilecek.

Bayraklı'daki proje alanında geriye kalan 795 konut ve 157 dükkanın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

TOKİ tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında oluşturulan 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 649 konut ve 51 dükkanın inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Bu alanın ilk etabında inşa edilen 397 konutun yılbaşında depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İzmirli depremzedeler yeni evlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle kavuşacak - Son Dakika
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