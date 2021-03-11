Başkan Celil Anık'tan tepki geldi - Son Dakika

Başkan Celil Anık'tan tepki geldi

11.03.2021 10:16
Başkan Celil Anık'tan tepki geldi, System.String[]

İstanbul'dan sonra Ankara'da da hizmet vermeye başlayacak olan küresel firma için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'tan tepki geldi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, küresel firmanın İstanbul'un ardından Ankara'da hizmet vermeye başlamasına tepki gösterdi. Anık, "Esnafın kazancına göz diken şirkete karşı çıkan meslektaşlarımızın yanındayız. Bu son yaşananlar, dijital taksicilik sistemine geçerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, küresel firmaya karşı sesini yükseltti. Anık, söz konusunu şirketin İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmet vermeye başlamasına tepki gösterdi, "Esnafın kazancına göz diken, kazanılmış haklarımızı elimizden almaya kalkan uluslararası rant çevrelerinin uzantısı bu firmaya ilk gün olduğu gibi bugün de tepkimizi sergiliyoruz. Haklı mücadele veren İstanbullu ve Ankaralı meslektaşlarımızın yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu firma birçok ülkede yasaklanırken, ülkemizde bir mahkeme kararının ardından yeniden faaliyete başlamasına daha fazla izin verilmemesi için de çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu. Anık, mesleklerini günümüz koşullarına taşıyan dijital taksicilik sistemine geçmelerinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını da dile getirdi.

"Bir ilki başardık"

Anık, "Bu şirket ülkemizde ilk ortaya çıktığında 'tepki vermek yetmez, günün koşullarına göre kendimizi yenileyerek rekabet edebiliriz' demiştik. Bu düşüncemizi EnTaksi İzmir ile hayata geçirdik. 2020'nin ilk günlerinde hizmete sunduğumuz ve şu an İzmir'deki tüm taksilerde uygulamada olan internetten taksi çağırma sistemimiz tüm Türkiye'ye örnek gösteriliyor, büyük memnuniyet topluyor. Bir ilk olan EnTaksi İzmir ile ne kadar doğru ve yerinde bir iş yaptığımızı son yaşananlar gösteriyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak biz üzerimize düşeni yaptık, esnafımız da EnTaksi İzmir'e sahip çıkarak üzerine düşeni yapıyor" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Başkan Celil Anık'tan tepki geldi
Başkan Celil Anık'tan tepki geldi
Başkan Celil Anık'tan tepki geldi

Esnaf Odası, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Celil Anık'tan tepki geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi
'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu         
15:10
Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi         
14:53
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Celil Anık'tan tepki geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei