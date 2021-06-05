Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.