Son dakika haberleri! İzmirspor bombaları patlattı
05.06.2021 12:10
Son dakika haberi: BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı.
BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, eski Fenerbahçeli oyuncu Gökhan Emreciksin ve eski Galatasaraylı Engin Baytar'la sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi. Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.
Son Dakika Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? "Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor