Son dakika haberleri! İzmit Körfezi'nde 1 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı tanker yangını davasında mütalaa - Son Dakika

Kocaeli'de 2017 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı, gaz patlaması sonucu tanker ve teknede çıkan yangına ilişkin 7 kişinin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, patlamada yanan servis teknesinin sahibi tutuksuz müşteki sanık S.İ. ile diğer sanık ve müştekilerin avukatları katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 27 Nisan 2017'de Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisinde bulunan LPG platformuna yanaşan aynı firmaya ait tankerin tanklarda bulunan LPG'yi tesislere boşaltmaya başladığı kaydedildi.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından 29 Nisan 2017'de geminin 1. kaptanı M.P'nin bilgisi dahilinde 2. kaptan Y.P'nin talimatıyla LPG tahliyesinde kullanılan boruların çıkarılarak başka bir hortum takıldığı belirtilen mütalaada, bu hortumun bir ucunun denize salındığı ve tanklarda kalan gazın denize boşaltılmaya başlandığı ifade edildi.

Mütalaada, usulüne aykırı yapılan bu gaz boşaltımı sırasında 29 Nisan 2017 saat 16.20 sıralarında gemideki tankların temizliğini yapmak ve temizlik malzemelerini gemiye yüklemek amacıyla Y.H. ve K.H'nin yetkilisi olduğu firma tarafından gündelik işçi olarak tutulan ve sigorta girişi yapılmayan işçileri taşıyan S.İ'nin kullandığı Serdar-2 isimli teknenin gemiye yanaştığı aktarıldı.

Temizlik malzemelerinin tankere yüklendiği sırada gemi ile servis teknesi arasında kalan deniz yüzeyinde gaz patlaması geldiği ifade edilen mütalaada, patlama sonucu servis teknesinin tamamen yandığı, yangının sirayet ettiği tankerde de hasar oluştuğu belirtildi.

Mütalaada, patlama sırasında tekneden denize düşen gündelik ve sigortasız işçi olarak çalışan Nail Demirci'nin suda kaybolduğu ve 1 Mayıs 2017'de cansız bedeninin bulunduğu, sigortasız işçilerden Beşir Türkmen, Uğur Türkmen, Abdullah Üncü, Süleyman Ayna ve Ali Koç ile servis teknesinin sahibi S.İ, tekne çalışanı Feti Ünver, tanker çalışanları Esnay Öz, Ömür Kaya ve Adem Salış'ın yaralandığı bilgisine yer verildi.

Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışıyla asli ve tali kusurlu olarak 1 kişinin ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilen mütalaada, tutuksuz sanıklar S.İ, E.G, C.T. ve K.H'nin taksirle öldürme ve yaralama suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, diğer sanıklar M.P, Y.P. ve Y.H'nin ise beraati talep edildi.

"Teknem yandı, hayatım bitti"

Esasa ilişkin söz verilen müşteki sanık S.İ, bilirkişi raporlarının yetersiz olduğunu, olayın asıl sorumlusunun şirket olduğunu savundu.

Bu olay nedeniyle mağdur duruma düştüğünü dile getiren S.İ, "İşimi kaybettim, ekonomik sıkıntı yaşıyorum. Teknem yandı, hayatım bitti. 4 yıldır olayın acısını çekiyorum." diye konuştu.

S.İ'nin avukatı da patlamanın tankerden denize gaz boşaltımından kaynaklandığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Dosyada diğer delillerin de bu yönde olmasına rağmen bilirkişi raporlarında bu husus hiç değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bilirkişi raporlarının yanlı olarak yazıldığını düşünüyoruz. Son duruşmadan sonra Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına delillerin karartıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda da bulunduk. Bu dosyanın beklenmesini talep ediyoruz."

Diğer sanıkların avukatları da esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanık müdafilerine talep ettikleri sürenin verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.