Son dakika haberleri... İzmit'te '50'ye yakın sokak köpeği kayıp' iddiası (3) - Son Dakika

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI HÜRRİYET: ÖZELEŞTİRİMİZİ YAPMAK DURUMUNDAYIZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi'nde uyuşturucu iğne ile vurulmuş halde ölü bulunan 3 sokak köpeği hakkında internet üzerinden basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada yaşanan olayda sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını ifade eden Hürriyet, "Yaşanan olayla ilgili şunu ifade etmek istiyoruz; bütün ekibimiz, bütün arkadaşlarımız, belediyedeki bütün emekçilerimiz herkes çok üzgün. Hiçbir hayvana, hiçbir canımıza, hiçbir şey olmasın istiyoruz. Bu konuda da samimiyetimize herkesin inanmasını istiyoruz. Gerçekten bu süreç hepimiz için zor geçti ama biliyoruz ki herkesin bu konuda canı yandı. Bununla alakalı da öncelikle şunu söylemek istiyoruz; biz bu konuda çok netiz, hiçbir şekilde taviz vermeden, sorumluluk bilinciyle ufacık bile bir ihmal, bir hata, bir uygulama yanlışlığı ya da bizden kaynaklı, uygulamalardan kaynaklı ufacık bile bir ihmal olması halinde idari olarak soruşturma sonucunda ne gerekiyorsa yapılacak. Bu konuda örtbas etmek, bu konuda gizleme, saklama hiçbir şekilde yapılmayacak. Şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak ve gereken neyse küçücük bir ihmal bile gereğini yapmak, idarece sorumluluk almak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin görevidir. Ne yazık ki ölen canlarımızı geri getiremiyoruz ama bundan sonra bize düşen bu sorumluluğu alarak, bunun aydınlatılması için şeffaf ve adil davranmak. Bütün arkadaşlarımızın bu konuda ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızla ilgili yeniden gözden geçirme ve yine aynı sorumlulukla, aynı kararlılıkla çalışmalarımızla ilgili özeleştirimizi yapmak durumundayız" dedi.

'SORUŞTURMA HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR'Sosyal medya üzerinden İzmit Belediyesi hakkında başlatılan linç kampanyasına da değinen Hürriyet, "Bu üzüntümüzü ifade ederken şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu konuda siyaseten yıpranmışız, siyaseten linç kampanyasına uğramışız, bunlardan daha ziyade düşündüğümüz o 3 canımızın ölmesi. Bu bizim için daha önemli bir konu, çok daha hassas olduğumuz bir konu ve bütün bu soruşturma sürecine o hassasiyetle devam ediyoruz."ifadelerini kullandı.BU YIL KÖPEKLERLE İLGİLİ 3 BİN ŞİKAYET ALDIKSokak köpeklerinin kentte ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Hürriyet, şöyle konuştu: "Şu an elimde göreve geldiğimizden bu yana neredeyse bir ayda 3 binden fazla sokak hayvanları ile ilgili ve insanlara zarar vermesiyle ilgili şikayet raporu var. Diğer ilçelerden sürekli hayvanlar toplanıp ilçemize bırakılıyor. Diğer ilçelerden, hatta Sakarya 'dan bizim ilçemize köpekler bırakılıyor. Bir süre sonra hem de pandemi koşulları ile hayvanlar aç kaldıkları için insanlara saldırır hale geliyor. Belediyemizin önünde 9 tane köpek var, 5 tanesi Başiskele bölgesinden, yine de belediyemizin önünde. Bu hayvanların bir süre sonra insanlara saldırır hale gelmesi hem hayvanlar için hem de insanlar için tehlikeli hale geliyor. Biz şu mesajları almaya başladık, 'Biz artık kendimiz öldüreceğiz hayvanları. Gelmiyorsunuz, bakmıyorsunuz' diyen vatandaşlar var, bu konuda gerekli tüm önlemleri almak hepinizin görevi."'YASA ÇIKARILSIN, CEZALAR ARTSIN'Sokak hayvanları ile ilgili tüm siyasi partilerin ortak bir masada, kalıcı bir çözüm için çaba harcaması gerektiğini belirten Hürriyet şöyle devam etti:

"Bir diğer çağrım AK Parti İl Başkanlığı'na, AK Parti İlçe Başkanlığı'na, AK Parti milletvekillerine, MHP milletvekillerine, muhalefet partilerine, mecliste ne kadar parti varsa bütün il başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyorum. Mecliste bekleyen bir yasa var hayvan haklarını korumakla ilgili. Hala mecliste bekliyor, şu an hali hazırda olan yasa yetersiz. Bu, bütün kurumlara sorumluluk yükleyen bir yasa. Linç kampanyası düzenlemek güzel, biz sorumluluğumuzu alıyoruz, peki siz ne kadar sorumluluk alıyorsunuz? Bugüne kadar bu linç kampanyasına sağladığınız enerjiyi, bu yasa için sarf etmiyorsanız, kimse hayvan severlikten bahsetmesin. Bütün arkadaşlarımızla birlikte bizler bu sorumluluğu alıyoruz. Belediyeyi sıkıştıralım diyenler, bu haberi ısıtıp ısıtıp önümüze getirir. Olsun, bizler de ne oldu bu yasa diye soracağız. El birliği ile çıkartalım diye konuşacağız. Daha iyisini yapmak adına, ön görülebilir sonuçlar getirmek için ne gereksiyorsa yapmaya hazırız, bizlerin sorumluluğu olduğu kadar iktidar edenlerin de daha büyük bir sorumluluğu var. Hadi bu yasayı çıkartın, ufacık ihmalde de gereği yapılsın, cezalar arttırılsın."