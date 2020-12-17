Son dakika haberleri! İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı

17.12.2020 14:36
Son dakika haberleri! İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: Kocaeli İzmit ilçesinde aralarındaki husumet olan 2 kişinin silahla birbirlerini yaraladıkları çatışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kocaeli İzmit ilçesinde aralarındaki husumet olan 2 kişinin silahla birbirlerini yaraladıkları çatışmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Olay, 4 Haziran akşam saatlerinde Kocaeli İzmit ilçesi Gülbahçe Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Y. (50) isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hamza T. (44) isimli şahsın evinin önüne giderek av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Hamza T. de evinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Emin Y.'ye karşılık verdi. Çıkan çatışmada birbirine ateş eden her 2 şahıs da vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından H.T. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması ise Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Daha ölmemiş sıkayım mı kafasına"

Davaya "Kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama" suçundan yargılanan sanık Mehmet Emin Y., Hamza T. ve taraf avukatları katıldı. Davadaki savunmasında Hamza T.'nin kendisine ateş ettiğini ve ölebileceğini söyleyen Mehmet Emin Y., "Bu olaydan 6-7 ay öncesine dayanan husumetimiz vardı. Keçileri otlatırken küfürler ediyor. Bu olay olmadan önce evimizi de basmıştı. Olay tarihinde keçileri otlatırken Hamza T. elinde baltayla bana küfürler savurarak 'Seni burada yaşatmayacağım, senin kökünü kurulacağım' deyip baltayı sağa sola savurdu. Eve geri döndüm bu olay üzerine tekrar kapımın önüne geldi ve çirkin sözler söyledi. Ben de içeriden sinirle tüfeği alıp dışarı çıktım. 'Bizimde burada yaşama hakkımız var deyip korkutma amaçlı iki el havaya ateş ettim. Hamza T.'nin elinde tüfek gördüm. Ateş etme dedim ama ateş etti. Ben ateş ettiği sırada yan döndüm. Yan dönmeseydim ölürdüm. Yaralı bir şekilde arabaya binip birinin bana yardım etmesi için yola çıktım. O esnada bayılmışım. Eşim ve görenlerin anlatımıyla Hamza T.ve kardeşi Mustafa T. benim peşimden gelmişler. Mustafa Hamza'ya 'Daha ölmemiş sıkayım mı kafasına' demiş o esnada jandarma gelmiş. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

"Anne ve babamı rehin aldı"

Mehmet Emin Y.'nin kendisini "Soyunuzu kurutacağım" diye tehdit ettiğini iddia eden Hamza T. ise savunmasında, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce husumetimiz yoktu. Mehmet Emin Y. bana doğru tüfekle hamle yapınca ben eve doğru koştum. Cemalettin hoca tüfeğe müdahalede bulundu. Sonra evime gelip anne ve babamı rehin aldı. 'Sizin soyunuzu kurutacağım' dedi. Benim saklandığım yerden çıkmamı bekliyordu. Beni gördüğü esnada bana ateş etti. Ben de kendimi ve ailemi korumak için bir el ateş ettim. Peşinden gitmedik doğru söylemiyor" diye konuştu.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yaralama suçundan yargılanan Mehmet Emin Y. ve Hamza T.'nin tutuksuz yargılanma hallerinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Av Tüfeği, Haziran, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İzmit'te iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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