Son dakika haberleri! İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı - Son Dakika

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İzmit'te sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği saat 20.00 itibariyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından İzmit'te sokaklar boşaldı. Genelge ile izin verilen kişiler dışındaki herkes evlerine çekildi. İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli yol güzergahlarından olan D-100 karayolunda da trafik önemli derecede azaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı saat 05.00 itibariyle sona erecek.