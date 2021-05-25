Son dakika haberleri... İZVAK Başkanı Erten: Finalde dostluk ve İzmir kazanacak

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten yarın Altay ile Altınordu arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynananacak TFF 1'inci Lig Play-Off finali öncesinde açıklamalarda bulundu. İki takıma da başarılar dileyerek sözlerine başlayan Erten, "İzmir olarak, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olma ayrıcalığına sahibiz. İzmir futbolu son yıllarda çok önemli bir ivme kazandı. 20 yıla yakın bir aradan sonra Süper Lig'de iki temsilcimiz olacak. 2 İzmir takımlı Süper Lig çok daha renkli olacak. Bu, diğer takımlarımızı da yukarıya çekecek bir süreç. Bu tarihi fırsatı çok iyi değerlendirmeli, birlikte hareket ederek, dayanışmamızı daha da geliştirerek bu yükselişi devam ettirmeliyiz" dedi.

Altay ve Altınordu'yu bugünden alkışlayan Başkan Ali Erten, "Tarihi bir geceye tanıklık edeceğiz. Kazanan kim olursa olsun, gerçek anlamda kazanan İzmir olacak. İki takımımız da Süper Lig'e yükselmeyi hak etti. Bütün bir şehir olarak tüm kalbimizle takımlarımızın yanındayız. Emek ve destek veren herkese İzmir ve kulüplerimiz adına teşekkür ederiz" yorumunu yaptı. Ali Erten, Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltılar sonucu yenip adını 2'nci Lig'e yazdıran Bucaspor'u da kutladı.