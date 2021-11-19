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Son dakika haberleri... Jak-Georgia Karako çiftinin öldürülmesi davasında bir karar daha verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Jak-Georgia Karako çiftinin öldürülmesi davasında bir karar daha verildi

19.11.2021 11:34
Son dakika haberleri... Jak-Georgia Karako çiftinin öldürülmesi davasında bir karar daha verildi

Son dakika haberleri... Beşiktaş Ortaköy'de "Ören Bayan" firmasının kurucularından Jak Karako ve eşi Georgia Karako'nun öldürülmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezaları onanan sanık karı kocanın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Beşiktaş Ortaköy'de "Ören Bayan" firmasının kurucularından Jak Karako ve eşi Georgia Karako'nun öldürülmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 13'er yıl hapis cezaları onanan sanık karı kocanın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Farkhodjon Yusupov katılırken, sanık Gulbakhor Yusupova'ya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanıldı.

Öldürülen Karako çiftinin çocukları İzzet Karako ve Raiki Kamhi'nin avukatı Birsen Baş Topaloğlu da salonda hazır bulundu.

Karako ailesinin avukatı, sanıkların azami hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Farkhodjon Yusupov, boruyu kendisinin kestiğini, olay anında eşinin araçta beklediğini, cezasını kabul ettiğini söyledi.

Sanık Yusupova ise suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yusupov'u "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştıran heyet, diğer sanık Yusupova'nın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

Beşiktaş'ta "Balmumcu Mediko 2" adlı sitedeki evlerinde 22 Ağustos 2014'te ölü bulunan "Ören Bayan" firmasının kurucularından Jak Karako ve eşi Georgia Karako'nun cinayet zanlısı olarak Farkhodjon Yusupov ile eşi Gulbakhor Yusupova tutuklanmıştı.

Sanıklardan Yusupov, davaya bakan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Valizleri yerleştirdikten sonra aklıma fantastik bir şey geldi. Evi yakmak istedim. Tekrar eve dönüp doğal gazı açtım ve boruyu kestim. Yangın çıksın diye ampulü de yanık bırakarak evden ayrıldım. Eşime sigaramı evde unuttuğumu söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, 11 Mart 2016'daki duruşmada kararını açıklamış, Yusupov çiftinin, Jak Karako ve eşi Georgia Karako'yu öldürdükleri gerekçesiyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, suçun işleniş biçimi ve kastın ağırlığına göre iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, "yağma" suçundan da suçun işleniş biçimi, kastın ağırlığı ve aynı eylemde kanunun birden fazla fıkrasının ihlal edilmiş olması nedeniyle sanıkları 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Temyiz başvurularını inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, hapis cezalarını onamış, sanıklar hakkında "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçundan iddianamede sevk maddesi gösterilse de bu suçtan hüküm kurulmadığı için yerel mahkemenin bu yönde de karar vermesi gerektiğine karar vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Jandarma Arama Kurtarma, Ören Bayan, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Jak-Georgia Karako çiftinin öldürülmesi davasında bir karar daha verildi - Son Dakika


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