Son dakika haberleri | Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

18.10.2022 09:18

Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından sabah erken saatlerde operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... Ankara haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından... Ankara gündem haberleri | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı Ankara gündem haberleri | Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu 11 gözaltı 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı 5 yıl hapis cezası ile aranan şahsı JASAT yakaladı
Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 59 ilde düzenlenen FETÖ operasyonuna adı verilen Gazi Turgut Aslan kimdir? İşte hakkında tüm detaylar...
14:54 Sosyal medya fenomeni güzel çıplak fotoğrafını yanlışlıkla babasına yolladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak
14:38 İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak
14:35 FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi
14:27 İran polisinin gözaltına aldığı kadını taciz ettiği anlar infiale yol açtı
14:19 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirilen son anketinde AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti
14:18 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor
14:15 Kılıçdaroğlu açıkladı! CHP, Basın Kanunu'nun tartışma yaratan 29. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor
14:02 Mevsimi geldi, talep arttı: Geçen yıl kilosu 150 liradan satılan kış çayının fiyatı 250 lirayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 15:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement