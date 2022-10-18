Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

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