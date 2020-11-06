Son dakika haberleri: Jandarma baskın yapınca koltuğun arkasına saklandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın hırsızlık suçuna karışan şüphelileri yakalamak için düzenlendiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son dönemlerde artan hırsızlık olaylarını üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suça karışan bazı kişilerin yaşadıkları evi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.Ş.'yi çatıda kaçmaya çalışırken, S.U. koltuğun arkasında saklanırken, A.Ş. ile F.S. ev içerisinde yakaladı. Evde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 43 adet bıçak, 35 adet tabanca fişeği, 1 adet kelepçe ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.U ile F.S.'nin 'Uyuşturucu imal ve ticaret' suçlarından haklarında yakama kararı da bulunduğu öğrenildi.